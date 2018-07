Marinha encontra 50º corpo de vítima do voo 447 Mais um corpo de uma das vítimas do acidente com o voo 447 da Air France foi encontrado no Oceano Atlântico hoje pela corveta Caboclo. Com isso, sobe para 50 o número de corpos resgatados, segundo informou o assessor de comunicação da Marinha, Giucemar Tabosa. Segundo a Aeronáutica, a operação, que atingiu 1.000 horas de voo, foi realizada conforme o planejado e as condições meteorológicas não comprometeram as missões de busca.