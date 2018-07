Marinha francesa localiza sinal de caixa-preta do Airbus--jornal

Mas um porta-voz da BEA, órgão francês que investiga o acidente, destacou que muitos sons foram captados fundo do mar, e investigadores não tem certeza de que o que eles detectaram tenha origem nos equipamentos do avião.

"Não é a primeira vez que são ouvidos sons e vamos verificar isso com todo o equipamento que temos à disposição", disse ela. "A busca continua e nós não encontramos os gravadores."

Uma porta-voz da Air France disse também que não podia confirmar a reportagem do Le Monde.

O jornal publicou que navios da marinha francesa captaram um fraco sinal das caixas-pretas do avião e que um minissubmarino foi lançado ao mar para tentar encontrar esses equipamentos no fundo do mar.

As caixas pretas podem conter informações fundamentais para explicar o que aconteceu com o Airbus A330 que caiu no mar quando ia do Rio de Janeiro a Paris, em 1o de junho.

Um equipamento na caixa-preta, conhecido como "pinger", emite sinais eletrônicos a cada segundo por pelo menos 30 dias. O sinal pode ser captado a até 2 quilômetros de distância.

Embarcações francesas envolvidas nas operações de busca incluem um submarino nuclear com um avançado equipamento de sonar e um navio de pesquisa equipado com minissubmarinos.

A remota localização no Atlântico assim como a profundidade e características do leito do oceano têm dificultado as buscas, e os destroços podem estar a profundidades que variam de 1.000 a 4.000 metros.