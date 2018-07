Marinha investiga vazamento de petróleo na costa do ES A Capitania dos Portos do Espírito Santo verifica a extensão de um vazamento de petróleo na costa do Estado, afirmou a Marinha nesta quinta-feira. Segundo uma porta-voz do 1º Distrito Naval, no Rio, uma equipe foi enviada durante a manhã ao local onde a mancha teria sido avistada, perto da plataforma P-57, operada pela Petrobras no campo de Jubarte.