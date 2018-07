Marinha israelense intercepta iate que viajava à Gaza

Não houve registro imediato de qualquer violência enquanto fuzileiros subiram no iate "Dignite-AlKarama" no leste do mar Mediterrâneo, disse.

"Podemos confirmar que (os fuzileiros) embarcaram no iate e que tudo ocorreu tranquilamente, não houve vítimas", disse a porta-voz.

O barco com 17 passageiros havia anunciado como destino um porto egípcio ao deixar as águas gregas no domingo, mas depois disse que mudou a rota para o enclave palestino e que esperava chegar até a tarde desta terça-feira.

O iate planejava navegar ao enclave palestino como parte de uma flotilha transportando ativistas e ajuda humanitária, mas outras embarcações foram impedidas de embarcar após ancorar na Grécia. Ativistas acusaram o governo grego de intervir ao lado de Israel.

Fuzileiros israelenses mataram nove ativistas turcos ao invadir uma flotilha que viajava à Gaza pelo Mediterrâneo no ano passado, e Israel prometeu interceptar qualquer nova tentativa de atravessar o bloqueio naval, que o país julga ser necessário para impedir a chegada de armamentos à Gaza, governada pelo grupo islâmico Hamas.

Os palestinos e seus simpatizantes consideram ser ilegal o bloqueio à Gaza e afirmam ser prejudicial ao desenvolvimento econômico do território. A maioria dos habitantes da região de 1,5 milhão de habitantes depende de ajuda humanitária para sobreviver.