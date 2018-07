Marinha realiza buscas a barco desaparecido em Natal

Foram realizados contatos por meio de rádio com as embarcações pesqueiras e navios mercantes na região, alertando sobre o desaparecimento. As colônias de pesca permanecem em alerta. Segundo a Marinha, não há prazo para o término das operações de buscas.

A Capitania dos Portos do Estado deslocou uma equipe de inspeção naval para o Litoral Norte a fim de realizar buscas nas praias da Redinha, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Jacumã, Pitangui, Muriú, Maxaranguape, Caraúbas, Maracajaú, Pititinga, Zumbi, Rio do Fogo, Carnaubinha, Touros, Cajueiro e São Miguel do Gostoso, mas até o momento não obteve êxito.