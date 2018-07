Marinha recolhe os primeiros destroços do Airbus A fragata Constituição, da Marinha do Brasil, recolheu os primeiros objetos do Airbus da Air France, em uma área a 500 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha (PE). De acordo com nota do Comando da Aeronáutica, foi resgatado um suporte para acomodação de cargas em aviões (pallet), de aproximadamente 2,5 metros, e duas boias. Os objetos recolhidos foram vistos pelo avião C 130 Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB).