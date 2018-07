Marinha resgata 4 pescadores à deriva no Guarujá-SP Quatro pescadores do Guarujá (SP) foram resgatados pela Marinha na madrugada de hoje depois de passarem dois dias à deriva. Eles passam bem. O grupo saiu da praia do Perequê às 15h30 do último sábado, 16, a bordo de um barco pesqueiro de 12 metros chamado Louvadeus. Eles navegaram até o início da noite em direção à região da Lage de Santos para pescar corvina. Chegaram ao local desejado e soltaram as redes, mas na manhã seguinte perceberam que havia ocorrido uma pane na bateria da embarcação.