Marinha retoma buscas a militar desaparecido no Rio Equipes da Marinha do Brasil retomaram no começo da manhã de hoje as buscas ao militar desaparecido no sábado durante uma trilha na Praia do Príncipe, região sul do Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade, no Rio de Janeiro. Segundo o 1º Distrito Naval, quatro militares realizavam uma trilha durante a tarde e quando estavam em uma pedra, o 2º sargento João Domingos da Silva Filho foi atingido inesperadamente por uma onda, que o arrastou para o mar. Uma segunda onda empurrou-o em direção às pedras.