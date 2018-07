Marinha suspende buscas a veleiro argentino A Marinha brasileira suspendeu as buscas ao veleiro argentino Tunante II, desaparecido desde o dia 26 de agosto a 130 milhas do município gaúcho do Rio Grande, com quatro tripulantes a bordo. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 15, o Comando do 5º Distrito Naval informou que a operação será retomada se surgirem novos indícios de localização da embarcação.