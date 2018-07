Marinha vai participar de operação na Rocinha O ministro da Defesa, Celso Amorim, assinou hoje a permissão para a participação da Marinha na operação que deve ocorrer no fim de semana na favela da Rocinha, no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio, com o objetivo de iniciar a implementação da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) na comunidade.