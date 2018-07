Marinho, do PT, é eleito prefeito em São Bernardo do Campo Com forte apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-sindicalista Luiz Marinho foi eleito neste domingo prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Com mais de 93 por cento das seções apuradas, Marinho, ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social, tinha obitado 57,75 por cento dos votos válidos, derrotando o tucano Orlando Morando, que registrou 42,25 por cento dos votos. Lula, que tem residência em São Bernardo, deu atenção especial à campanha nessa cidade. O PT não conquistava uma vitória no município há 20 anos. (Reportagem de Roberto Samora; edição de Alexandre Caverni)