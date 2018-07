Mario Queiroz traz universo das artes plásticas à SPFW Geometria de linhas, espirais, listras e outras formas geram e criam novos movimentos e desenhos. A arte cinética, por meio das obras do venezuelano Jesus Rafael Soto, criou peças com estampas psicodélicas nas cores preta e branca, com pinceladas de ouro e abóbora. O estilista Mario Queiroz apresentou sua coleção de verão neste domingo na 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW) neste amplo universo, comandada por shorts minúsculos, camisas coladas ao corpo e calças justinhas. Os looks começaram com muita estampa (círculos sobrepostos, listras e xadrez), aos poucos foram ficando mais cleans até culminarem no branco total. Obedecendo também a uma cronologia do over ao limpo, as primeiras peças remetiam ao estilo activewear e moda praia, passaram pelo casual e terminaram com roupas com corte de alfaiataria - um estilo bem mais elegante e sofisticado. Os destaques da coleção de Queiroz são os shorts curtos (com o comprimento no meio da coxa) acompanhados de ternos e tênis-sapatilha. A marca também apresentou peças com bordados em paetês e em canutilhos e algumas transparências. Dentre os materiais, destaca-se a "malha fio escócia", onde as listras se coordenam com tecidos planos. O homem Mario Queiroz mostra sensualidade e descontração, numa relação entre a moda e o universo das artes plásticas.