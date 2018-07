Mário Sérgio Conti assume o ''Roda Viva''

O jornalista Mario Sergio Conti será o novo âncora do programa Roda Viva, da TV Cultura, substituindo a apresentadora Marilia Gabriela. O programa volta ao formato que o consagrou, com Conti como um mediador e diversos jornalistas convidados, sempre diferentes, entrevistando figuras de destaque da política, das artes, da economia, da academia, entre outras disciplinas.

O triunvirato que Marilia coordenou, completado pelos jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite, durou exatamente um ano na condução do jornalístico e sua maior audiência foi em janeiro, quando atingiu 2 pontos porcentuais. Em março, caiu para 0,9 (em média, manteve um 1,25 de audiência no período). Segundo o Estado apurou, o trio não teve seu contrato renovado pelo fato de o programa ter desagradado a críticos e espectadores.

"Após várias análises, em que diversos profissionais foram considerados, a direção da TV Cultura optou pelo Mario Sergio, não só por sua reconhecida competência, mas também pelo fato de não estar vinculado a nenhuma outra emissora de televisão. O objetivo é o de garantir a máxima independência na condução dos programas, que voltarão a ser ao vivo", informou nota da emissora.

A única experiência televisiva pregressa de Conti foi na TV Bandeirantes, como correspondente em Paris, em 2002. Fazia boletins da cidade onde viveu durante seis anos. Conti foi diretor da revista Veja e do Jornal do Brasil. É autor do best-seller Notícias do Planalto (Companhia das Letras, 1999), sobre a atuação da imprensa no governo Collor. O livro, controverso, levou-o ao centro do Roda Viva naquele ano. É o atual diretor de redação da revista piauí, função que alternará com a apresentação do Roda Viva, segundo informa a emissora.