Marisa acompanha na avenida passagem da Vila Isabel A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva desceu do camarote do governo do Rio no Sambódromo para acompanhar na avenida a passagem da escola de samba Vila Isabel. Marisa quis dar um abraço no sambista Martinho da Vila, que estava à frente da escola. Ela desceu ao lado do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PMDB), que ficou na avenida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou a passagem da agremiação ao lado do governador Sergio Cabral Filho (PMDB). Do camarote, Lula acenou para Martinho da Vila, que correspondeu retirando o chapéu.