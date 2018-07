Marisa Letícia faz visita pessoal a cidade italiana A primeira-dama brasileira, dona Marisa Letícia, aproveitou a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Itália para iniciar antes uma visita pessoal. Dona Marisa passou a sexta-feira em Palazzago, origem da imigração de seus familiares, acompanhada dos filhos Luiz Cláudio e Sandro Luiz, uma nora e um de seus netos, Tiago. De acordo com a Embaixada do Brasil em Roma, a visita foi programada com antecedência. A pedido da própria primeira-dama, a idéia foi fazer uma viagem discreta. No entanto, o prefeito da província de Bergamo, Roberto Bruni, e o presidente do conselho da província, Emílio Mazza, fizeram questão de fazer uma festa local para receber a primeira-dama. Dona Marisa passou em Palazzago, uma cidadezinha de pouco mais de 3,6 mil habitantes onde nasceu seu bisavô, e voltou a Roma no início da noite para esperar o presidente Lula que, depois de passar o dia em Belém (PA), embarcou para Roma, onde tinha a chegada prevista para a manhã de hoje.