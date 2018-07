Mark Ruffalo fala de the kids are all right QUESTÃO GAY: Na entrevista ao Estado sobre A Ilha do Medo, de Scorsese, Mark Ruffalo ficou metade do tempo falando do filme que dirigiu (Sympathy for Delicious, baseado no roteiro em que um amigo relata suas experiências como paraplégico) e The Kids Are All Right. Ruffalo adorou dirigir para cinema (já havia dirigido bastante para teatro), mas reservou um carinho especial para The Kids... O filme conta a história de casal de irmãos, ela de 18 anos, ele de 15, e ambos têm duas mães, porque a união é lésbica. O garoto pressiona a irmã a localizar o pai biológico, que doou o esperma. Entra em cena Ruffalo, que desestabiliza a família de Annette Bening e Julianne Moore. "Ela é sempre surpreendente. Uma grande atriz e uma incrível pessoa humana", diz o ator sobre Julianne, que já havia sido sua parceira em Ensaio sobre a Cegueira, que Fernando Meirelles adaptou do romance de José Saramago. Na trama, Julianne tem uma relação com Ruffalo. Fazem sexo, ele se apaixona. Annette descobre e o casamento gay quase vai para o brejo. Ruffalo está satisfeito com The Kids..., acha que o filme surge num momento em que o casamento de gays é colocado em xeque nos EUA. "Gays casados sabem que todo mundo está de olho neles. Não podem errar, são pais e mães responsáveis. The Kids é sobre isso", diz.