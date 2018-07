Mark Webber garante a pole em Mônaco; Felipe Massa fica em 4o

O polonês Robert Kubica conseguiu ficar entre os pilotos da Red Bull ao completar a primeira fila com a sua Renault à frente do alemão Sebastian Vettel que vai largar em terceiro.

A Ferrari do brasileiro Felipe Massa completa a segunda fila com a quarta posição no grid de largada. Já o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, que venceu duas vezes em Mônaco, teve problemas em seu carro e não participou da última volta de classificação. O espanhol, em segundo no campeonato atrás de Jenson Button da McLaren, vai largar dos boxes.

O atual campeão mundial, Button, que venceu a corrida no ano passado com a Brawn GP, larga na oitava posição.