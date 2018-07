Mármore frio Com poucas opções de lojas,160, o passeio pelo Bonsucesso não toma muito tempo do consumidor, que se concentra nas principais lojas âncoras, como C&A, Lojas Pernambucanas, Casas Bahia e Marisa. No shopping há também o hipermercado Tenda, que tem convênio com o estacionamento em compras acima de R$ 60. A melhor opção de lazer é o cinema, que possui seis salas. Não são oferecidos muitos serviços além de banco, agência de viagens, farmácia e lotérica. E o fraldário deixa a desejar, já que é basicamente um espaço demarcado por uma placa - há apenas balcões em mármore, sem colchões ou material apropriado para a troca das crianças.