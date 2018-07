Maroc Tel, da Vivendi, atrai quatro interessados, dizem fontes

O grupo de mídia e telecomunicações francês espera obter ao menos 5,5 bilhões de euros (7,13 bilhões de dólares) com a venda de sua participação na empresa, que é sua segunda maior geradora de lucros, disseram as fontes nesta quarta-feira.

Não há prazo limite para o envio de ofertas, mas a Vivendi espera assinar um acordo antes do fim do primeiro trimestre do ano que vem, afirmou uma das fontes.

A Vivendi está buscando vender ativos para reduzir sua dívida e elevar seu valor de mercado, que está perto da mínima em 10 anos.

(Por Leila Abboud e Sophie Sassard)