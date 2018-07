Marquise cai e deixa um ferido em Copacabana Uma marquise caiu e deixou um ferido em Copacabana, na zona sul do Rio. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 30, na Rua Bolívar, à altura do número 75. No local, havia uma obra sendo feita. De acordo com o Corpo de Bombeiros, com a queda da marquise, ficou ferido Hilton Martins, de 42 anos, que foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da capital fluminense. No hospital, Martins passaria por tomografia e raio X e o quadro de saúde dele era estável no começo da tarde. Uma perícia será realizada no local onde a marquise caiu, que está isolado para o trabalho de investigação. Um restaurante funciona no andar térreo do prédio em que a estrutura veio a baixo.