Marquise desaba com chuva e mata mulher em Cubatão As fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista na noite de segunda-feira provocaram a queda da marquise de um supermercado no Jardim Casqueiro, em Cubatão, soterrando e matando uma jovem com os escombros. A mulher, identificada como Aline Domingues Barros Ribeiro, estava sob a marquise esperando a chuva passar, quando foi atingida por blocos de concreto e por parte da estrutura da fachada do supermercado Krill. Ela morreu na hora.