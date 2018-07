Marquise do Ibirapuera começa a ser reformada Depois de um processo de licitação de mais de um ano, começou esta semana a restauração da marquise do Parque do Ibirapuera. A estrutura de 615 metros, projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1954, nunca havia passado por uma reforma estrutural completa. Existem, no mínimo, 15 pontos de infiltração na laje, buracos e rachaduras no chão e muitos lustres quebrados ou sem lâmpada. A obra, que vai custar cerca de R$17 milhões, deve demorar dois anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.