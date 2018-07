Marrocos desmantela célula de recrutamento para o Estado Islâmico

A célula, a mais recente de uma série de grupos radicais que autoridades dizem ter descoberto, estava ativo nas cidades de Meknes e de El-Hajeb e El-Hoceima nas montanhas Rif do Norte, disse o Ministério do Interior em comunicado.

Ele disse que o chefe da célula tinha estado em contacto com Estado Islâmico e enviado voluntários.

"De acordo com relatórios de inteligência, os marroquinos que lutam na Síria e no Iraque foram treinados no manejo de armas e explosivos de fabricação para perpetrar ataques após o regresso ao Marrocos", disse o comunicado.

"Alguns dos oito membros da célula foram condenados em outros casos de terrorismo no passado."

Uma fonte de segurança marroquina disse à Reuters que o governo acredita que quase 2.000 marroquinos que lutaram na guerra civil na Síria e no Iraque com Estado islâmico.

"Cerca de 200 voltaram para casa e todos eles foram presos, principalmente no aeroporto quando pousaram", disse a fonte.