Marta compara sua trajetória política com a de Kassab A candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, colocou em prática nesta quarta-feira sua estratégia de comparar sua trajetória política com a do prefeito e candidato Gilberto Kassab (DEM) no segundo turno das eleições. "Somos dois candidatos com trajetórias diferentes. A minha tem uma transparência absoluta. Sou parceira do (presidente) Lula tem 30 anos. Eu estou do lado que sempre estive", disse Marta durante caminhada no comércio da região do Largo 13 de Maio, na zona sul. "Quando fui candidata ao governo do Estado, perdi. Depois disso dei apoio a Mario Covas (PSDB). Quando fui candidata a prefeita, recebi o apoio de (Geraldo) Alckmin e Covas. O outro lado vai mostrar sua trajetória", acrescentou a petista. Marta evitou comentar sobre possíveis mudanças em sua campanha, que teriam sido exigidas em reunião da cúpula do PT em Brasília na terça-feira. "A mudança que nós temos é que fomos para o segundo turno", disse Marta. Na sequência, Marta visitou o comércio do Jabaquara, também na zona sul. Protegendo-se da garoa fina com uma capa de chuva transparente e usando tênis, a candidata do PT pediu o apoio dos comerciantes e de clientes que almoçavam nos restaurantes da região. "Estamos juntos companheiro. Vamos disputar voto a voto para melhorar o transporte dessa cidade", disse Marta durante o corpo-a-corpo. O frio não desanimou a candidata do PT, que arriscou uns passos ao som da música de sua campanha, vinda do carro de campanha. (Reportagem de Alice Assunção)