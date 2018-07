Marta diz que campanha foi 'desqualificadora' para sua imagem A candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, afirmou neste domingo que ainda espera reverter a desvantagem apontada pelas pesquisas em relação ao prefeito Gilberto Kassab (DEM) que, segundo ela, conduziu uma campanha que tentou diminuí-la. A petista votou acompanhada do ministro do Turismo, Luiz Barreto, do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e de vereadores e deputados do partido. "Achei que foi uma campanha bastante desqualificadora da minha imagem", disse Marta a jornalistas na sede do sindicato dos engenheiros de São Paulo, antes de votar na manhã deste domingo. Acusada de ter insinuado em uma propaganda eleitoral suspeitas sobre a sexualidade de Kassab, o que foi criticado inclusive por membros do PT, Marta considerou normal o tom dos ataques trocados entre ela e o candidato do DEM durante a campanha do segundo turno. "No final da campanha se sobe o tom. Não subimos o tom primeiro", afirmou a petista. Um interlocutor da candidata afirmou, sob condição de anonimato, que a preocupação da petista é "não sair menor da disputa do que entrou".