Marta estreia e garante classificação ao Santos Marta estreou ontem pelo Santos e não decepcionou as cinco mil pessoas que foram ao Bezerrão, no Gama (DF). Marcou duas vezes na vitória de 4 a 1 sobre o time do Cresspom. Cristiane fez, de pênalti, os outros dois tentos que garantiram a equipe na 2ª fase da Copa do Brasil de futebol feminino - triunfo por 3 gols dá classificação direta. Camila descontou.