Marta estreia na Vila com goleada Na primeira partida de Marta na Vila Belmiro, o Santos goleou o Nacional, da capital, por 6 a 0, ontem, em amistoso de preparação para a Libertadores. O primeiro gol foi de Marta, mas o destaque foi Cristiane, que marcou três gols. Fran e Aiunã fizeram os outros dois. O Santos inicia participação na versão feminina do torneio sul-americano no sábado, contra o White Star, do Peru.