Marta nega invasão de privacidade em propaganda sobre Kassab A candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, defendeu nesta segunda-feira a veiculação em sua campanha eleitoral na TV de mensagem que questiona a vida pessoal de seu rival, o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Ela negou que se trate de invasão de privacidade. O texto narrado por um locutor na TV pergunta ao eleitor se ele sabe quem é Kassab, se sabe se ele é casado e se tem filhos. Marta, que afastou insinuações sobre a vida pessoal do prefeito, alegou que a população tem o direito de conhecer "o DNA do candidato", mas se eximiu de responsabilidade pela veiculação, atribuindo a exibição à equipe de marketing da campanha. "Eu acredito que é muito importante quando você tem um candidato a um cargo de tanta responsabilidade saber da sua biografia e da sua trajetória. Eu tenho uma vida transparente e é importante que as pessoas conheçam todo este DNA do Gilberto Kassab", afirmou durante sabatina realizada pelo jornal Folha de S.Paulo. Ao mesmo tempo, ela afirmou que "para mim, tanto importa ele ser casado, viúvo ou solteiro. As pessoas têm que saber". Questionada por um dos entrevistadores do jornal se havia por trás da campanha insinuação de homossexualismo em relação ao prefeito, Marta foi lacônica. "Não, por quê?" Apesar do cunho pessoal da pergunta sobre Kassab em sua campanha, Marta procurou dar sempre respostas políticas quando indagada sobre o caso. "Estamos quase cometendo o erro que cometemos com o (ex-prefeito Celso) Pitta há 12 anos. A gente não sabia nada dele, mas tinha uma propaganda bonita. Depois, o pessoal acordou para o Pitta e deu no que deu", disse Marta, referindo-se ao ex-prefeito de São Paulo, apadrinhado pelo então prefeito Paulo Maluf (PP, 1993-1997) e que deixou a prefeitura envolvido em escândalo. Kassab foi secretário de Planejamento de Pitta (1997-2000) e desde o início do segundo turno a campanha de Marta vem tentando associar o democrata ao ex-prefeito. Ela tem usado sua experiência à frente da prefeitura, entre 2001 e 2004, para criticar a herança deixada por Pitta. NOTA Marta afirmou também que teve sua privacidade invadida pela imprensa durante sua trajetória política e que não teria a mesma postura em relação a um adversário. Apesar de defender a propaganda, afirmou que não assistiu a campanha e que lhe contaram o teor. Sobre a retirada da mensagem do ar, disse que a decisão compete apenas ao seu marqueteiro, João Santana, o mesmo que fez a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006. O coordenador da campanha petista, deputado Carlos Zarattini, enviou nota à imprensa sobre o caso em que repudia o que chama de "insinuações" da mídia. "As insinuações absurdas e cínicas sobre invasão de privacidade do outro candidato são inaceitáveis", diz o coordenador. "O candidato Gilberto Kassab dedica-se, em sua campanha, a esconder sua trajetória e companhias, seus compromissos e lealdades, vendendo gato por lebre ao eleitor." O prefeito afirmou mais cedo que a campanha de Marta comete "equívoco" ao questionar sua vida pessoal. No final da tarde, a campanha de Kassab ingressou com sete ações na Justiça eleitoral, mas nenhuma relacionada ao questionamento da vida pessoal do prefeito. São "graves insinuações" veiculadas na campanha de Marta, segundo um integrante da campanha. Em uma das propagandas, um locutor questiona se o prefeito melhorou de vida depois que entrou na vida pública. A campanha do DEM pede direito de resposta. (Reportagem de Carmen Munari)