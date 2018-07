Marta pretende reduzir impostos se for eleita em SP A ex-ministra do Turismo Marta Suplicy (PT-SP) afirmou hoje que uma das ações de seu governo, caso seja eleita prefeita de São Paulo em outubro, será a redução de impostos. A petista, que quando ocupou este cargo atraiu a rejeição de alguns setores da sociedade pela criação de tributos como a taxa do lixo e a taxa de luz, disse que a cidade agora vive um momento diferente. Ao lembrar que o orçamento do município mais que dobrou em relação ao seu governo, ela ressaltou que já montou uma equipe para estudar em que nível as reduções tributárias poderiam ser feitas. "Nós vivemos um momento muito diferente", afirmou Marta. Ela ressaltou que foi prefeita nos dois últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), "quando tínhamos o País com uma enorme recessão." Marta disse que hoje tem a perspectiva de que uma parcela da classe média ficou "desgostosa" com sua gestão no município, exatamente em função dos tributos criados por sua administração. A ex-ministra foi recebida hoje em almoço organizado em sua homenagem por entidades do setor de turismo. Na ocasião, ela assegurou que terá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao seu lado durante toda a campanha. "Ele virá a São Paulo quantas vezes forem necessárias", anunciou. O presidente, segundo ela, já se comprometeu inclusive a ajudar a financiar projetos de expansão do metrô. De acordo com Marta, trata-se de uma das principais frentes de atuação programadas por ela para vencer o problema do trânsito na capital paulista.