Marta quer uso ?sem censura? do Vale Cultura Nesta quinta-feira (17), no programa Bom Dia Ministro, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, falou sobre as dúvidas a respeito do Vale Cultura, que deve ser regulamentado até o dia 26 de fevereiro. Ela afirmou que não será permitido comprar produtos em supermercados com o vale e que não haverá "censura" a nenhum tipo de produto e sugeriu que os vales poderão ser acumulados para a compra de um bem cultural mais caro.