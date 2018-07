Marta recebe apoio de 10 ministros após pesquisa desfavorável No dia em que foi divulgada pesquisa mostrando que Marta Suplicy (PT) está 17 pontos atrás de Gilberto Kassab (DEM) no segundo turno da eleição para a prefeitura de São Paulo, 10 ministros foram à capital paulista declarar apoio à candidata petista. O desembarque do primeiro escalão do governo aconteceu na noite desta quinta-feira e ainda foi reforçado pela presença de aliados de peso, como o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). "Vitória só se conquista no último voto. Há exemplos terríveis na história quando pessoas subestimam o povo e sentam na cadeira antes da hora necessária, disse a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a jornalistas em referência a vantagem de Kassab. Primeira a discursar no evento de apoio a Marta, Dilma abriu seu discurso falando que muitos utilizam pesquisas para "subir no salto alto", o que seria "prova de elitismo, soberba e descompromisso com a democracia." Dilma admitiu que os desafios de Marta são grandes e reforçou as vantagem da ligação da petista com o governo Lula. A ministra lembrou que Marta, no final de seu mandato como prefeita de São Paulo, conviveu com a adversidade econômica dos primeiros dois anos do mandato de Lula, o que não se repetiria agora. "Se ela era ótima prefeita com os seus próprios recursos, imagina agora que conta com recursos federais. É isso que é preciso explicar na campanha", afirmou Dilma. O ministro da Justiça, Tarso Genro buscou minimizar o impacto da primeira pesquisa de intenção de votos do segundo turno, comentando que qualquer obstáculo em início de campanha é desafio. "Difícil é no fim da campanha", disse Tarso. "A Marta tem uma base social e política consistente em São Paulo. Fez um governo que ficou na memória popular como excelente." Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, Marta tem todas as condições de recuperar a desvantagem apontada pela pesquisa e defendeu a politização da campanha. "Precisamos mostrar a diferença de paradigma", defendeu. Além de Dilma, Tarso e Haddad, estiveram presentes os ministros Edson Santos (Igualdade Racial), Luiz Dulci Secretaria-Geral da Presidência), Juca Ferreira (Cultura), Carlos Lupi (Trabalho), Orlando Silva (Esportes), Paulo Vanucchi (Direitos Humanos) e Luiz Eduardo Barretto (Turismo). (Reportagem de Carmen Munari)