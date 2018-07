Marta recebe jovens de SP para discutir 'rolezinho' Com a preocupação do Planalto de entender os "rolezinhos" e evitar que o movimento se prolifere pelo País causando algum tipo de problema de ordem pública, principalmente na Copa do Mundo, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, recebeu nesta sexta-feira, 24, jovens da União dos Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e Região (UNAS). Marta, que faz parte do núcleo de ministros escalados pela presidente Dilma Rousseff para tratar do tema no governo, ouviu reclamação do grupo sobre falta de espaço para os jovens da periferia.