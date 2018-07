Marta se diz vítima de distorção em campanha contra Kassab A candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, afirmou nesta quarta-feira que se tornou vítima do polêmico anúncio de sua campanha que aborda a vida pessoal do candidato e prefeito Gilberto Kassab (DEM). Durante caminhada na zona sul de São Paulo, Marta se queixou de estar sendo taxada de preconceituosa dizendo que sua campanha foi distorcida. "Eu acho que houve um desvirtuamento de tudo que foi feito nessa campanha, querendo jogar um preconceito na pessoa que mais batalhou contra o preconceito nesse país. É jogar pedra de tudo quanto é jeito. Fui transformada na vítima", disse Marta a jornalistas. "Então eles desvirtuam a propaganda para não falar exatamente o que a propaganda indica, e não é da sexualidade (do prefeito). A propaganda indica o DNA político", acrescentou. Ela voltou a vincular a imagem de Kassab à do ex-prefeito Celso Pitta. "Não é só o partido do Kassab (DEM), é o que ele fez quando secretário do Pitta, a participação dele. Já estava aquele escândalo do impeachment do Pitta e foi ele que, como líder do PFL (atual DEM), organizou o reage Pitta em São Paulo. A pessoa não muda do dia para noite. Não é tucano, não adianta dizer que é", afirmou. Marta iniciou sua campanha na comunidade de Heliópolis, onde caminhou com eleitores e fez um breve discurso em um carro de som. Ela também visitou moradores da favela de Vila Prudente. "Eu tenho saúde, energia e estou muito animada porque o candidato Kassab cai e nós subimos e eu tenho certeza que a gente vence", disse Marta sobre a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que previu na quarta-feira, em viagem a Índia, a vitória da petista em São Paulo no segundo turno. Ao afirmar que Kassab está em queda nas pesquisas de intenção de voto, a candidata compara os resultados do Datafolha, que confere 17 pontos percentuais de vantagem a Kassab, com a do Ibope, divulgada na quarta-feira, em que ele está 12 pontos à frente. (Reportagem de Alice Assunção)