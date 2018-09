Martha afasta PMs cedidos para delegacias distritais

Policiais militares, agentes penitenciários e até bombeiros foram cedidos para cobrir o déficit de pessoal nas delegacias nos últimos anos. A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou apenas que após um levantamento será possível informar o número total de adidos.

Em dezembro do ano passado, o secretário José Mariano Beltrame, por memorando, tentou devolver 50 PMs aos batalhões, mas 15 acabaram preservados nas delegacias. Um dos adidos era o cabo Aldo Leonardo Premori Ferrari, o Leo Ferrari. Lotado na Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), ele estava sempre presente nas operações da delegacia especializada nas favelas cariocas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, o cabo formou uma quadrilha para vender armas para traficantes com os policiais civis Leonardo da Silva Tores, o Trovão, Flávio de Brito Meister, o Master, e Jorge do Prado Ramos, o Steve.

Segundo o MP, o grupo desviava armamentos apreendidos nas favelas controladas pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) e vendia para os chefes do tráfico nos morros dominados pela quadrilha Amigos dos Amigos (ADA), principalmente Rocinha, em São Conrado (zona sul) e São Carlos, no Estácio (zona norte). Junto com os policiais civis, ele receberia a mesada de R$ 50 mil dos chefes do tráfico para avisar sobre operações policiais.