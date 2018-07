Martinho da Vila comemora à distância título do carnaval O cantor e compositor Martinho da Vila, um dos autores do samba-enredo da Vila Isabel, acompanhou pela TV a apuração do desfile do Rio. Ele viajou na segunda-feira para seu sítio em Duas Barras, cidade do norte fluminense, a 180 km do Rio, e só vai voltar à capital nesta quinta-feira. "É a única forma de ele descansar, porque nem telefone tem sinal e ninguém consegue achá-lo", afirmou a mulher de Martinho, Cléo Ferreira. "Mas conversei com ele depois da apuração e Martinho está rindo à toa, muito feliz. Comemora 75 anos, os prêmios pelo samba que ajudou a compor e agora o título do carnaval", contou.