Martinho da Vila lança hoje em São Paulo seu novo livro Além de ser homenageado no sambódromo pela Tom Maior, com o samba-enredo Uma nova Angola se abre para o Mundo! Em nome da paz, Martinho da Vila canta a Liberdade!, Martinho da Vila será recebido por bateria, passistas, puxadores, mestre-sala e porta-bandeira e grande parte do elenco da escola na calçada em frente à Fnac da Paulista. É que o cantor realiza hoje uma noite de autógrafos - a partir das 19h - de seu novo livro, o romance A Serra do Rola-Moça (ZFM Editora), além do CD e do DVD O Pequeno Burguês (MZA). Já A Serra do Rola-Moça é o nono livro do músico e o seu primeiro romance. ?Tem escritor que já publicou mais de 50 livros e não é conhecido. Eu escrevo há 20 e não tenho nenhum best-seller?, lembra. O livro é baseado no poema homônimo do paulista Mário de Andrade, musicado por Martinho. O poema conta a história de um jovem casal de noivos que, após o casamento, tem de atravessar uma perigosa serra, cada qual no lombo de um cavalo. O animal que a moça montava se assustou e se jogou do morro, matando-a, daí o nome da serra. ?O livro é uma novela que conta a história de uma grande família mineira. Todas as famílias têm boas histórias. Resolvi contar uma delas e também passar para o livro a poesia de Mário de Andrade?, explica Martinho da Vila. Ele ainda aproveitou para desmentir as notícias de que estaria fazendo uma parceria com Paulinho da Viola. ?Eu e o Paulinho conversamos muito. Vez por outra surge a ideia de gravarmos juntos. Mas não estamos trabalhando nisso, não. Um dia, quem sabe a gente se reúne para gravar, mas, neste momento, não estamos fazendo absolutamente nada a respeito.? As informações são do Jornal da Tarde.