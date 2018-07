Marussia não participará de teste final da F1

A Marussia, ex-Virgin Racing, disse que o carro MR01 fracassou no teste final após passar por outros 17 exames.

De acordo com novas regras introduzidas nesta temporada, os carros devem passar por todos os 18 testes antes de serem liberados para correr nas sessões de pré-temporada.

"A equipe não participará do teste final de pré-temporada em Barcelona nesta semana e, ao invés disso, vai se concentrar nos esforços para repetir o teste de acidentes no final da semana", disse a Marussia em comunicado.

A equipe, cuja base fica na Grã-Bretanha, conta com os pilotos Timo Glock, da Alemanha, e o novato francês Charles Pic.

Somente Marussia e HRT não apresentaram seus carros para a temporada da F1, que começa em 18 de março, mas a HRT disse no fim de semana que seu carro passou no teste de acidentes. Eles não confirmaram, no entanto, se vão participar dos treinos.

(Reportagem de Alan Baldwin)