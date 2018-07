Marvel solta seus super heróis para show ao vivo cheio de acrobacias

"Marvel Universe LIVE!" estreia em Tampa, no dia 10 de julho e vai percorrer 85 cidades, incluindo Nova York, em agosto, no que será a ação mais ambiciosa da empresa de licenciamento de personagens, no ramo do entretenimento ao vivo.

A Marvel pretende repetir o sucesso da sua empresa controladora, Walt Disney Co., ao transformar seus filmes de cinema e TV, em uma marca de estilo de vida, com grande penetração junto ao consumidor.

"Isso é a construção de um legado", disse Tom Marvelli, vice-presidente dos serviços criativos globais e eventos ao vivo, que espera que o espetáculo atraia tanto os fãs adultos quanto seus filhos. "Pela primeira vez, eles vão poder ver os personagens bem na frente deles, lutando e vencendo o mal."

O show apresenta mais de 25 personagens, desde Wolverine e o Capitão América e Hulk, dos Vingadores, aos vilões Loki, Duende Verde e Doutor Octopus --em um duelo pelo controle do Cubo Cósmico, uma fonte de alimentação cobiçada e temida no reino da Marvel.

O enredo é construído em cima de uma sequência ininterrupta de cenas de ação, orquestradas pelo coordenador de dublês do filme "O Espetacular Homem Aranha". Entre os destaques estão um carro que capota, corridas de motocicletas, e um vilão que pega fogo.

A produção conta com um palco que funciona como uma enorme tela de projeção, transportando o público dos arranha-céus de Manhattan até o deserto longínquo, enquanto heróis e vilões se enfrentam uma batalha atrás da outra.

A ação acontece tanto no ar quanto no chão, com trajes criados para se movimentarem de acordo com os poderes dos personagens, disse a produtora Juliette Feld. O Homem Aranha balança num pêndulo, enquanto o Homem de Ferro tem um efeito de propulsão a jato.

(Por Letitia Stein)