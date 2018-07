Marx sofria grave doença de pele por fumar em excesso

O pensador alemão Karl Marx (1818-1883), cujas teorias deram origem ao socialismo e ao comunismo, sofria de uma dolorosa doença da pele, a hidradenite supurativa aguda, causada pelo fumo em excesso. Essa foi a conclusão dos professores de medicina alemães Rudolf Happle e Arne König, da Universidade de Marburg, que baseiam suas conclusões em estudos clínicos e relatórios históricos sobre o autor de O Capital. A Universidade de Marburg informou nesta sexta-feira, 20, que ambos os professores consideram que "a doença dermatológica do pensador é um exemplo ilustrativo das graves conseqüências do consumo de tabaco". Karl Marx sofreu durante anos com dolorosos abscessos e fístulas nas axilas e nas virilhas, assim como em torno do ânus, assinalam os especialistas germânicos, em um estudo que será publicado no mês que vem no British Journal of Dermatology, e que foi antecipado pela universidade. Segundo os médicos, o mal tinha sua origem no elevado consumo de tabaco, como demonstra um estudo realizado por Happle e König com pacientes que sofrem dessa doença. De acordo com os dados dos especialistas, 89% das pessoas que apresentaram a doença eram fumantes.