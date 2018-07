Marzagão acompanha apuração de crime de Americana O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Ronaldo Marzagão, e o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Maurício Freire, viajaram hoje para a cidade de Americana, no interior do Estado, com objetivo de acompanhar as investigações sobre o caso da família assassinada nesta semana na região. A informação é da Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O empresário Robson Douglas Tempesta, de 39 anos, e sua mulher Ana Paula Duca Tempesta, de 31, foram assassinados a tiros no escritório em que trabalhavam, no bairro Jardim Santana, em Americana, na noite de quarta-feira. As duas filhas do casal, de 2 e 8 anos, apareceram mortas no dia seguinte.