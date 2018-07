Máscara vira 'moda' na USP ocupada

Não são só as camisetas, as blusas e os lenços que os ocupantes do prédio da Reitoria da Universidade de São Paulo (USP) usam para esconder o rosto. Parte dos manifestantes resolveu ser mais criativo e irreverente e está utilizando máscaras. Entre os modelos há a Branca de Neve, um palhaço parecido com os usados no Carnaval de Veneza, fantasmas e até o disfarce de Guy Fawkes, extraído da série de quadrinhos V de Vingança e que se tornou um símbolo dos protestos de grupos anônimos organizados pela internet.

A diversidade também toma conta das cabeças: um chapéu de pirata, uma cartola e diversas boinas já desfilaram no local.

Os manifestantes que se encobrem dizem que tapar o rosto é um meio de dificultar a sua identificação pela Reitoria da USP e, assim, evitar possíveis processos administrativos - e até criminais - movidos pela universidade. Em ocupações e protestos anteriores, alguns alunos e funcionários se tornaram alvo de medidas "disciplinares", que, segundo os estudantes, podem culminar na expulsão dos conjuntos habitacionais do câmpus e até mesmo no encerramento da matrícula.

Ao longo da última semana, a reportagem constatou que boa parte das máscaras é compartilhada pelos ocupantes. Nenhuma parece ter um dono só. O disfarce do palhaço - feito de plástico e pintado de dourado - é um dos que mais troca de mãos, ou melhor, de rostos. Quando não está sendo usado, costuma ficar sobre uma mesa montada diante da garagem do prédio, por onde os ocupantes entraram após quebrarem o portão há quase uma semana.

Sem luz

Os ocupantes da reitoria disseram no fim da tarde de ontem que a energia elétrica do prédio ainda não havia sido restabelecida pela administração da universidade. Na reunião de conciliação promovida pela Justiça na manhã de sábado entre representantes da reitoria e da ocupação, ficou acertada que a volta do fornecimento de luz, internet e água ao edifício seria providenciada pela reitoria. Já os manifestantes se comprometeram a limpar e a consertar danos ocorridos na ocupação.

Devido ao suposto não cumprimento dessa contrapartida da reitoria, alguns alunos afirmaram que o movimento estuda acionar juridicamente a administração da USP. "É um acordo que não foi cumprido", disse um estudante.

A assessoria de imprensa da universidade foi procurada no início da noite, mas não foi achada.

OS DOIS LADOS

O QUE PEDEM OS OCUPANTES

- Revogação do convênio entre a reitoria e a Polícia Militar e a saída da PM da Cidade Universitária

- Fim dos processos movidos contra alunos e funcionários

O QUE PROPÕE A REITORIA

- Criação de grupos de trabalho para avaliar os processos e discutir o convênio com a PM