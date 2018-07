Mascarados entram em confronto com a PM em SP Mascarados entraram na noite desta terça-feira, 15, em confronto com a Polícia Militar (PM) em São Paulo, jogando coquetéis-molotov. A PM respondeu com bombas de gás e perseguia black blocs, que entraram num posto de gasolina na Marginal do Pinheiros para se abrigar. Policiais chegaram a entrar numa loja da Tok & Stok em busca de manifestantes. Alguns foram detidos no estacionamento. O policiamento é ostensivo em toda região. A loja fica ao lado da alça da Ponte Eusébio Matoso, no sentido Interlagos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas evitar seguir pela Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos