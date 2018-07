Mascote da Copa-2014 ganha o nome 'Fuleco'

Quase a metade das mais de 1,7 milhão de pessoas que votaram em uma pesquisa online preferiu "Fuleco" em vez de "Zuzeco" ou "Amijubi". "Fuleco" é a junção das palavras futebol e ecologia.

A mascote é um tatu-bola, uma espécie em risco de extinção no Brasil.

A tradição de ter uma mascote para a Copa do Mundo remonta ao ano de 1966, quando um leão chamado "World Cup Willie" foi escolhido para o torneio na Inglaterra.

Desde então, as mascotes foram desde as duas crianças alemãs "Tip e Tap", em 1974, à pimenta "Pique", do México, em 1986, e ao leopardo "Zakumi", que representou o torneio na África do Sul, em 2010.

O tatu amarelo e azul foi escolhido em setembro e grandes versões infláveis foram colocadas nas 12 cidades brasileiras onde serão disputadas as partidas do Mundial. No entanto, as autoridades foram obrigadas a retirá-las, ou aumentar a segurança, em pelo menos três cidades, depois que vândalos depredaram.

"Fuleco" fará uma aparição esta semana em São Paulo no sorteio para a Copa das Confederações de 2013. O sorteio para a competição preparatória para a Copa do Mundo acontece no próximo sábado.