Masp é o local mais procurado por turistas

A Avenida Paulista (10,4%), o Parque do Ibirapuera (10,1%), o centro (8%) e o Mercado Municipal (7%) são outros pontos em alta entre os visitantes.

Situadas em locais de fácil acesso para os turistas, as CITs disponibilizam mapas, roteiros culturais e gastronômico, além de itinerários de ônibus e de metrô. Em abril, 5.719 pessoas usaram a rede. Os brasileiros correspondem a 33% das pessoas que procuram atendimento, seguidos pelos americanos (6,6%), argentinos (6%), ingleses (4,3%) e peruanos (4,1%).

A liderança do Masp na pesquisa é encarada com naturalidade pelo assessor de Comunicação do museu, Paulo Alves. Para ele, desde a criação do espaço, em outubro de 1947, todos os curadores se preocuparam em obter um acervo que o tornasse um museu de referência no Hemisfério Sul. "Normalmente, são organizadas exposições de outros países e que estariam em qualquer capital mundial", diz Alves.

Em 2009, 678 mil pessoas visitaram o Masp. Desse total, cerca de 65% entraram no museu de forma gratuita, por causa de programas de isenção para crianças e idosos. O segundo museu mais visitado da cidade, a Pinacoteca do Estado, na Luz, recebeu 500 mil pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.