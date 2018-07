Massa chora no pódio e diz que fim de ano foi preparação para 2013 Emocionado, Felipe Massa desabafou após o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 deste domingo, e afirmou que buscará aprender com o que viveu neste ano para que em 2013 tenha uma temporada menos turbulenta, com mais pontos altos do que baixos.