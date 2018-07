Massa comemora e Alonso se lamenta no Japão

Massa chegou em segundo no Japão, seu melhor resultado desde julho de 2010, quando obteve a segunda colocação na Alemanha, e sua primeira subida ao pódio desde seu terceiro lugar na Coreia do Sul em outubro de 2010.

Seu colega de equipe Alonso, que largou com uma vantagem de 29 pontos sobre Sebastian Vettel com seis corridas por disputar, girou logo no início depois de um toque da Lotus de Kimi Raikkonen que furou seu pneu.

Vettel venceu a prova e reduziu a vantagem do espanhol para quatro pontos.

Indagado se seu ótimo desempenho ajudará a garantir sua vaga na Ferrari em 2013, Massa disse a repórteres: "Acho que sim. Com sorte, este é só o começo de muitos pódios agora".

Mais uma vez, Alonso amaldiçoou sua sorte, e mais uma vez Raikkonen, ex-campeão da Ferrari, fez o papel de estraga-prazeres.

O finlandês havia rodado com sua Lotus nos segundos finais do treino classificatório de sábado, impedindo Alonso de fazer uma volta mais rápida e melhorar sua sexta colocação.

"Hoje fomos muito azarados", declarou o espanhol. "Terminar uma corrida assim, logo na primeira curva, é realmente lamentável".

Alonso exortou a Ferrari a trabalhar duro no desenvolvimento do carro, mas disse não estar preocupado, sabendo que a infelicidade que o vitimou poderia ter atingido igualmente os outros.

"Agora começamos uma espécie de minicampeonato de cinco provas com Sebastian Vettel", disse o espanhol. "A roda gira, as corridas são assim".

O chefe de equipe, Stefano Domenicali, concordou que o fim de semana foi difícil.

"Não acredito em sorte, mas dado o que aconteceu nestes últimos dias, estou repensando isso", afirmou. "Os deuses que não nos sorriram ontem certamente voltaram a nos esnobar hoje".

Parabenizando Massa por uma "corrida esplêndida" e pelo "desempenho verdadeiramente impecável", não quis se estender sobre o futuro do brasileiro.

"Um passo de cada vez", disse Domenicali. "No momento estamos curtindo este pódio adorável juntos".