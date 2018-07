Massa conquista pole para primeiro GP noturno da F1 O piloto brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, conquistou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio de Cingapura, deixando o britânico Lewis Hamilton, da McLaren, na segunda posição. Massa conseguiu o melhor tempo, de 1min44s8, em sua última tentativa, faltando poucos segundos para o final da sessão de classificação, quando Hamilton, até então, liderava. Os outros pilotos brasileiros na categoria, Nelsinho Piquet e Rubens Barrichello, caíram fora da sessão de classificação já na primeira parte, em que se classificavam 15 carros para o próximo estágio. Nelsinho, que estava fazendo boas voltas no final de semana e havia ficado em quarto lugar no treino livre da manhã, ficou apenas com o 16o melhor tempo. Barrichello foi atrapalhado em duas de suas voltas rápidas por outros carros e acabou ficando com o 18o tempo. A largada do GP de Cingapura, que acontece pela primeira vez nesse ano, em um circuito de rua, será às 9h (horário de Brasília) do domingo, noite na Ásia.