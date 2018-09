Massa de ar frio deixa temperatura negativa em RS e SC As cidades de Quaraí, no Rio Grande do Sul, e Urubici, em Santa Catarina, na região sul do País, registraram temperaturas negativas na madrugada de hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registravam -1,8ºC em Quaraí e -2,3º em Urubici. O frio no sul do País é provocado por uma massa de ar frio, que vai deixar as temperaturas baixas nos próximos dias.