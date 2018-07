Massa de ar frio derruba temperaturas no País

No interior da região, haverá geada ampla, que se estende também para o sul de Mato Grosso do Sul e para a faixa sudoeste de São Paulo. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o tempo ficará mais instável com condição de chuva no leste entre o Rio Grande do Sul e São Paulo devido aos ventos que chegam do oceano.

Já na faixa norte do País ainda prevalecem as pancadas de chuva provocadas pelo calor e pela alta umidade. No sul de Rondônia também há previsão de temperaturas baixas caracterizando o evento de friagem.