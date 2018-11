Massa de ar polar deixa semana com tempo frio em SP O tempo fica nublado hoje e com temperaturas baixas na capital paulista. Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar provoca queda significativa nas temperaturas nesta semana. Hoje, os termômetros devem registrar mínimas de 13ºC e máximas de 19ºC. O dia deve ser nublado com pancadas isoladas no fim da tarde, com chuviscos ocasionais pela manhã.